El truco para potenciar el sabor del jamón de Dabiz Muñoz divide a Aruser@s: ni pan ni aceite, mejor limón

En Aruser@s hablamos del curioso potenciador de sabor para la tostada de jamón que tenía relación con el café, una combinación que sorprendió a más de uno. Ahora, el programa vuelve a la carga con una nueva recomendación gastronómica.

Alba Sánchez presenta la propuesta del chef Dabiz Muñoz, quien asegura que para que el jamón sepa realmente espectacular no es necesario acompañarlo ni de pan ni de aceite. El ingrediente clave, según el cocinero, es el limón. "Dicen que si a la grasa del jamón la cortas con un cítrico, potencias el sabor", detalla Angie Cárdenas desde el plató.

"Ahora el desayuno me está cambiando, porque si tengo que echarle limón y al café mantequilla...",bromea Alfonso Arús. Por su parte, Rocío Cano se muestra tajante y fiel a la tradición: "¡A mí no me quites una tostada de jamón con aceite!".

