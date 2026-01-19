Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

El truco para potenciar el sabor del jamón de Dabiz Muñoz divide a Aruser@s: ni pan ni aceite, mejor limón

"Dicen que si a la grasa del jamón la cortas con un cítrico, potencias el sabor", detalla Angie Cárdenas, tras escuchar la última recomendación gastronómica del chef Dabiz Muñoz.

En Aruser@s hablamos del curioso potenciador de sabor para la tostada de jamón que tenía relación con el café, una combinación que sorprendió a más de uno. Ahora, el programa vuelve a la carga con una nueva recomendación gastronómica.

Alba Sánchez presenta la propuesta del chef Dabiz Muñoz, quien asegura que para que el jamón sepa realmente espectacular no es necesario acompañarlo ni de pan ni de aceite. El ingrediente clave, según el cocinero, es el limón. "Dicen que si a la grasa del jamón la cortas con un cítrico, potencias el sabor", detalla Angie Cárdenas desde el plató.

"Ahora el desayuno me está cambiando, porque si tengo que echarle limón y al café mantequilla...",bromea Alfonso Arús. Por su parte, Rocío Cano se muestra tajante y fiel a la tradición: "¡A mí no me quites una tostada de jamón con aceite!".

