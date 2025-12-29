El romántico vídeo de David Beckham y Victoria Beckham bailando en Navidad

Victoria Beckham ha compartido en su cuenta de Instagram un romántico vídeo en el que aparece bailando con David Beckham, que lleva puesto un gorro de Papá Noel.

David Beckham y Victoria Beckham no paran de compartir instantes en sus redes sociales demostrando que cada día están más enamorados. Ahora, la diseñadora de moda ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo bailando junto a su marido, que lleva un gorro de Papá Noel, por Navidad.

En el romántico baile, que ya acumula miles de reproducciones, se ve a la ex Spice Girl agarrando del cuello a su marido mientras bailan acaramelados mirándose a los ojos. "David y Victoria dando lo mejor de Barry y Barbra en el día de Navidad. Besos de nosotros", ha escrito la diseñadora junto al vídeo.

Y es que no es la primera vez que la pareja protagoniza un romántico baile. Sin embargo, este llama la atención por el momento en el que se encuentra la familia Beckham, ya que mientras la pareja se muestra muy unida, su hijo Brooklyn y su mujer, Nicola Peltz, han pasado la Navidad lejos de ellos, confirmando la mala relación que existe en la familia desde hace meses. Por su parte, la joven pareja ha compartido imágenes en sus redes sociales disfrutando de la Navidad en pijama junto a a familia de la modelo.

Brooklyn Beckham se borra un tatuaje dedicado a su madre

"Dicen que el día de la boda Victoria Beckham intentó eclipsar a Nicola", explicó Tatiana Arús sobre una de las posibles causas de la ruptura de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz con la familia Beckham en este vídeo, donde la colaboradora desveló cómo el hijo mayor de los Beckham se había borrado el tatuaje dedicado a su madre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.