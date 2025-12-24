Boticaria García calma los "miedos navideños": "Para engordar un kilo en Navidad habría que comer 47 polvorones y 12 tabletas de turrón"

En Aruser@s, Alfonso Arús comparte el último vídeo viral de la farmacéutica, en el que desmonta uno de los grandes mitos de estas fechas navideñas: engordar por una sola cena es prácticamente imposible.

Las comidas y cenas de Navidad suelen venir acompañadas de la culpa por los excesos. Sin embargo, Boticaria García llega justo a tiempo para tranquilizar a los más preocupados.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el último viral de la especialista, que se ha convertido en todo un alivio para quienes ya miran con miedo la cena de Nochebuena, Nochevieja y menú de Año Nuevo.

"Para ganar un kilo de grasa real hay que consumir unas 7.000 kilocalorías extra, además de lo que ya comes. Eso equivale a 12 tabletas de turrón o 47 polvorones", explica la farmacéutica, que insiste en que el problema no está en una comida puntual: "Lo que te hace ganar grasa no es la cena del 24 ni la del 31, ni siquiera la cena de empresa con barra libre. Lo que pesa de verdad es lo que hacemos durante todo el año”.

Desde el plató, los colaboradores debaten sobre el tema. Angie Cárdenas añade más ejemplos para ponerlo en perspectiva: "También habla del equivalente en figuras de mazapán o incluso dos roscones de Reyes. El mensaje es claro: no te machaques".

