Rocío Cano elogia el "culazo" de Tatiana Arús: "Yo también lo entreno, nena, y no sale"

En este mundo hay gente pa' to' y eso es algo que demuestra esta señora inglesa que ostenta el récord Guinness de quien más vueltas da al hula hoop con el trasero mientras hace malabares en tres minutos. ¿Que para qué vale eso? Pues para salir en Aruser@s y para poco más, la verdad.

"A lo mejor, para los que se nos da tan mal bailar el hula hoop con la cadera el secreto es probarlo con el culo", bromea Tatiana Arús. Es en este momento cuando las colaboradoras comienzan a fijarse en el trasero de la mujer... y en los suyos propios. Rocío Cano asegura que ella tiene "el culo carpeta" y que no va a tener manera de realizar este ejercicio utilizando esta parte de su cuerpo.

Alfonso Arús asocia este atributo a la delgadez. "Estar delgada y no tener culo carpeta es complicado", asegura, pero la tertuliana no está de acuerdo. "Tatiana es un ejemplo de ello, tiene un culazo y está así (esbelta)", suelta. "Pero porque yo lo entreno mucho", dice la aludida. "Yo también lo entreno, nena, y no sale", lamenta 'Pifostio' en este divertido momento de Aruser@s que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.