Dani Mateo muestra a sus compis de Zapeando el surrealista vídeo viral protagonizado por una joven que arranca la taza de un váter para darle vueltas con el cuello como si fuera un hula hoop. Según el presentador del programa, que no puede evitar bromear con estas divertidas imágenes, se trata del "nuevo collar con diseño rompedor que arrasa en ventas" y lo ha "diseñado Swarovski en colaboración con Roca".

No te pierdas este surrealista momento, que te dejamos en el vídeo principal de la noticia. "Si me das un destornillador te hago uno gratis", no puede evitar reaccionar Dani Mateo y manda un mensaje a la protagonista de este viral.