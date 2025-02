El pique de Tatiana Arús y Alfonso Arús: "Perdona, soy la que tiene más pasta de aquí con mucha diferencia"

Después de volver a España,Tamara Falcó ha compartido varias imágenes de su viaje a Corea del Sur. "Imagino que por una cuestión de seguridad ha abierto ese álbum a Corea, que, por lo visto, era uno de los viajes que más ilusión le hacía", explica Tatiana Arús, que confiesa que cree que la hija de Isabel Preysler está embarazada: "A mi parecer las fotografías son bastante estratégicas".

Por su parte, Alfonso Arús le pide que se juegue los "aruseuros" apostando. "Ya lo dije el otro día", afirma Tatiana Arús al presentador, quien le contesta que no tiene "pasta". "Perdona, soy la que tiene más pasta de aquí con mucha diferencia", insiste Tatiana Arús a Alfonso Arús, que le contesta: "No es verdad, porque has invertido a plazo fijo y no lo puedes desinvertir".

"Ah, ¿pero eso quién lo ha dicho?", responde Tatiana Arús, que recrimina a Alfonso Arús: "Te recuerdo que me debes varias apuestas que palmaste". "Y a mí me debéis la reconciliación de Alice Campello y Álvaro Morata", afirma el presentador de Aruser@s en este divertido vídeo.