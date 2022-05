Ha sido de las últimas en incorporarse al equipo y cada día da una razón a los espectadores para querer seguir conociéndola un poquito más. Rocío Cano está "encantada" trabajando en Aruser@s y eso se nota cada mañana en el 'despertador' de laSexta: "Conocía el programa antes de trabajar aquí y ha superado mis expectativas", confiesa a laSexta.com.

Antes de entrar por primera vez en directo en el plató, Rocío Cano empezó a hacer pruebas y a conocer la dinámica de trabajo. En dos días ya estaba "en vivo": "Mis compañeros lo hicieron bastante fácil. Todos me ayudaron mucho y me hicieron sentir como en casa". Desde entonces, no ha habido un día en el que no hayamos visto su sonrisa, a pesar de ser responsable de la sección de Sucesos: "Tengo banda ancha para ser yo, mostrar mi parte más natural, y comentar de forma jocosa algún concepto, pero cuando llegan los Sucesos, me aferro a ese rigor periodístico y me pongo seria. Es un poco el perfil de Aruser@s, también. Alfonso Arús es un genio y tiene la capacidad de saber separar ambas partes y gracias a ello puede haber un poco de humor y también actualidad de última hora".

Salgo de maquillaje como una princesita"

La redacción de Aruser@s no descansa nunca. La periodista desvela en esta entrevista cómo reparte su tiempo para preparar el programa: "Cuando acaba el directo, hago vida con los compañeros. Ya, a última hora del día, me pongo a buscar los temas que al día siguiente propongo". Y el día siguiente empieza a las 4 de la mañana: "Se madruga mucho, pero si lo ves desde otro punto, el día cunde muchísimo. Llego a las 5 al plató y a partir de las 5 paso por maquillaje que es una maravilla porque vengo casi en pijama y salgo como una princesita", bromea.

"Pifostio Cano"

Los espectadores han ido poco a poco conociendo a Rocío Cano y ella misma asegura sentirse muy cómoda al verse tan natural en pantalla: "Tanto el equipo como la audiencia me conoce", ¡e incluso tiene mote propio!: 'Pifostio'. "Un día, al acabar el año, el concepto 'pifostio' se metía en la RAE. Quise dar mi toque de 'leída' y dije que me sorprendía que se introdujese ahora", comenta bromeando sobre el inicio de su apodo. "He pasado de 'pifostio', a 'pifos'. En redes me dicen 'pyfox'. ¡Un cuadro!. Sé que lo hacen con cariño y me lo tomo con humor", asegura entre risas. Además, ahora todos los seguidores de Aruser@s están pendientes del 'Pifostour', "una nueva genialidad de Alfonso Arús" donde muestran todas las maratones que va a correr la colaboradora: "Tengo las redes sociales un poco llenas de peticiones. A veces me olvido de que hay mucha gente que nos ve, pero soy como soy y así seguiré", comenta sin perder la sonrisa.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, se muestran algunos de los mejores momentos de Rocío Cano en Aruser@s. Entre ellos no podía faltar su suerte en la Lotería de Navidad: "No me gusta jugar a la Lotería, pero cada 22 de diciembre juego sí o sí. Es una tradición. Esta Navidad jugué cuatro o cinco décimos, ¡y me tocaron todos!, pero eran pellizquitos muy pequeños", confiesa. A pesar de ello, desvela a laSexta.com su truco, por si a alguien le sirve a finales de año: "Hago un sándwich entre dos décimos poniendo en medio un billete de 50 euros. ¡Y funciona!".

Marc Redondo, el meteorólogo del programa, ya inauguró las dos preguntas imprescindibles de la entrevista a los aruser@s y Rocío Cano, como no podía ser de otra manera, ¡se moja!

Pregunta: - ¿Con quién del equipo te irías a bailar bajo la lluvia?

Respuesta: - ¡¿En plan romántico?! Ja,ja. Teniendo en cuenta que solo hay cuatro hombres... Sé que Arthur y Alfonso se negarían. Creo que con Marc Llobet sería muy divertido. Con Marc Redondo solo bailaría si me pone a Chayanne.

P: - ¿Y a disfrutar del sol a una playa desierta?

R: - Me podría ir con cualquiera, pero si tengo que elegir no sé si con Alba Sánchez, o Patricia Benítez... Tengo dudas. Alba y yo hemos congeniado muy bien en la zona vip (así llaman al espacio del plató donde se encuentran) y nos ha permitido conocernos más. Y con Benítez también me iría porque sé que lo pasaríamos muy bien. Somos muy parecidas y diferentes a la vez.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Rocío Cano en laSexta.