Raúl Gómez acude esta semana como concursante al programa 'Pasapalabra' de Antena 3 y no ha podido evitar mostrar su ilusión por acudir al concurso. "Venir aquí me hace muy feliz, casi tan feliz como a la gente que os ve todas las tardes, que les hacéis muy felices", comienza diciendo, pero no queda aquí. "Sois orfebres de felicidad, sin saberlo y sin quererlo", afirma. El concursante continúa exponiendo que seguro que alguien que ha tenido un mal día seguro que ahora está mejor al poner 'Pasapalabra'.

"¿Todo esto es para que no hablemos de tu chaleco?", le corta Roberto Leal ante tanto comentario bonito y afectuoso. Òscar Broc opina que ha sido un peloteo que ha ido in crescendo, que no hacía falta llevarlo tan lejos. María Moya explica sobre la vestimenta de Raúl Gómez que le gusta mucho vestir de forma estrambótica. Además la tertuliana destaca que Roberto y Raúl son buenos amigos.