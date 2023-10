Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el divertido "zasca del hijo de Roberto Leal a su padre mientras está cantando". Y es que el presentador se ha grabado un vídeo cantando cuando su hijo le interrumpe para pedirle que se calle.

"Cantas muy mal", afirma el niño tajante, que pide a su padre que no cante. "¿Canto muy mal?", pregunta sorprendido el presentador a su hijo, que le insiste en que no cante porque no le gusta. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia, donde los colaboradores analizan entre risas el vídeo.