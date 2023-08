Alfonso Arús abrió debate en el plató de Aruser@s sobre una polémica muy antigua. ¿se debe mirar el móvil de tu pareja si crees que te está siendo infiel? Aunque todos están de acuerdo en que revisar el móvil de tu pareja no está bien porque es algo íntimo, María Moya reconoció que ella lo hizo con motivos y descubrió una infidelidad.

"Yo sí que he mirado el móvil, ¡y lo encontré!", desveló la colaboradora de Aruser@s, que explicó en el vídeo principal de la noticia cómo ocurrió todo. Por su parte, Rocío Cano afirmó que ella también había vivido una situación parecida, pero que no le había hecho falta mirar el móvil de su entonces pareja: "A un buen detective no le hace falta el teléfono".

