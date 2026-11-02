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El ritual de los expertos del Feng Shui para tener prosperidad en el mes de noviembre: "Cuando tengo una mala época, el vaso está sucio"

Lourdes Tasies, colaboradora de Aruser@s, desvela en el programa de laSexta cómo es el ritual que ella sigue para tener prosperidad y asegura que funciona. Toma nota, porque no puede ser más sencillo... y según dice Lourdes, también efectivo.

El ritual de los expertos del Feng Shui para tener prosperidad en el mes de noviembre: "Cuando tengo una mala época, el vaso está sucio"

Con la llegada del mes de noviembre, los expertos del Feng Shui recomiendan seguir un ritual para el que solo necesitamos agua y sal. "Consiste en colocar un vaso de cristal con agua y sal en determinados puntos de la vivienda", cuenta Lourdes Tasies en Aruser@s.

"La sal simboliza purificación y el agua representa el movimiento de la energía", explica la colaboradora, que además recomienda situarlo en "el sureste de la casa". "Esto yo lo hago desde hace muchísimos años", afirma la tertuliana. "Cuando yo tengo una mala época, y esto no es mentira, el vaso está sucio", asegura. Es entonces cuando hay que cambiarlo.

En su familia, es habitual colocar un vaso en cada habitación y también en la entrada. "También hacemos dos cosas más relacionadas con esto: nos lavamos las manos con canela una vez por semana y damos las gracias por lo que tenemos y lo que queremos cambiar. También es bueno ducharse con sal", añade.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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