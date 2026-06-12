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El feng shui llega a Aruser@s: "Si estás soltero, igual el problema está en el desorden de tu casa"

Después de debatir sobre la edad ideal para tener pareja, Aruser@s pone sobre la mesa una curiosa teoría del feng shui: el desorden del hogar podría estar afectando a la vida sentimental.

El feng shui llega a Aruser@: "Si estás soltero, igual el problema está en el desorden de tu casa"

Después de hablar sobre la edad "perfecta" para tener pareja, Alfonso Arús lanza una nueva teoría que apunta directamente al hogar.

Según la experta en feng shui Montserrat Beltrán, un hogar desordenado puede influir en las relaciones personales. La especialista señala tres motivos principales: un entorno caótico puede generar "estrés y ansiedad", lo que dificultaría construir relaciones equilibradas; también puede provocar "confusión" y hacer más complicado abrirse emocionalmente; y, por último, puede robar tiempo y energía que podrían dedicarse al autocuidado y la relajación.

"Le doy totalmente credibilidad a esta mujer, quizás rozo el TOC, pero necesito tener todo ordenado", reconoce Tatiana Arús entre risas.

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