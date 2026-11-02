La guerra entre dos restaurantes vecinos por una carta "copiada": "Hay uno que va a remolque del otro"

En Aruser@s han comparado ambas cartas y han destacado las numerosas similitudes, tanto en los platos como en el diseño. "Sospechosamente hay uno que va a remolque del otro", comparte Alfonso Arús.

Cuando intentas marcar la diferencia en tu barrio y creas una carta única, pero el restaurante de al lado acaba copiándotela. Dos establecimientos vecinos de Francia han protagonizado una disputa después de que uno de ellos acusara al otro de plagiar su oferta gastronómica.

La publicación en la que denunciaba la supuesta copia ya no está disponible, pero en Aruser@s han rescatado las cartas de ambos restaurantes, que todavía se pueden consultar en internet. Tras compararlas, los colaboradores han coincidido en que "se parecen demasiado".

"Incluso las cartas se parecen mucho estéticamente", ha señalado Alba Sánchez. Una situación que, según la colaboradora, ha provocado tanto "risas como indignación".

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