Rihanna nos da su receta 'amiga pobre, amiga rica' de pollo con caviar: "Algún americano te dirá que estropeas el nugget"

Después de que Mariah Carey le estampara su firma en el pecho, Rihanna sigue disfrutando de la vida de lo lindo y ahora comparte con una amiga, bastante menos famosa que la intérprete de 'All I want for Christmas is you', una cena íntima y bastante curiosa.

La de Barbados nos da las claves de esta receta tan simple. "Tienes a tu amiga pobre que te trae los nuggets", comienza a contar ella. "Y tienes a tu amiga rica que te trae el caviar", añade su compañera de vídeo.

Ambas se atreven a hacer la rocambolesca mezcla y, lo que es más sorprendente aún, a probarla. "Es generosa con la ración", afirma Tatiana Arús. "Que te gastes mucha pasta en caviar, te lo compro, pero no te lo comas con un nugget", dice Alfonso Arús con indignación. "Algún americano te dirá que estás estropeando el nugget", bromea Alba Gutiérrez.