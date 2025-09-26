Mar Flores se sincera sobre la ausencia de su hijo Carlo en la presentación de sus memorias y manda un dardo a Terelu Campos

"No necesitamos hacernos una fotografía para demostrarnos que nos queremos", asegura Mar Flores de la ausencia de su hijo, Carlo Costanzia, en la presentación de sus memorias. Un "dardo en toda regla" a Terelu Campos.

Después de la presentación de sus memorias, Mar Flores ha destacado que no tiene ningún problema con nadie. "Estoy muy tranquila", ha asegurado la modelo a los reporteros, a los que ha recalcado que "el libro pasa de puntillas por ciertos personajes que están hablando": "Cada uno interpreta la verdad como quiere para su propio interés, pero lo que dice en el libro no es mi verdad, es la verdad", ha insisto Mar Flores.

Por otro lado, sobre la ausencia de su hijo Carlo en la presentación de sus memorias, Mar Flores ha afirmado que le preguntó si podía ir y la pareja de Alejandra Rubio le contestó que tenía trabajo. "Lo importante es que mis hijos me arropan, vengan o no vengan, y eso es bonito", ha destacado Mar Flores, que ha afirmado que no necesitan "una foto" para saber que se quieren.

Por último, sobre su supuesta nula relación con Terelu Campos, madre de su nuera Alejandra, Mar Flores ha contestado tajante a los medios: "¿'Has visto 'De viernes?', pues yo también".

Tatiana Arús destaca que "es un zasca en toda regla" cuando dice que "no necesitan una foto para demostrar que se quieren" en relación a la fotografía que se tomaron su expareja Carlo, su hijo y Alejandra Rubio con Terelu Campos en su cumpleaños