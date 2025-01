El rey Felipe bromea sobre la felicitación de Leonor y Sofía por su cumpleaños: "Es muy temprano"

"Bueno, eso no lo puedo decir yo", bromea el monarca cuando le preguntan qué tal le sientan los 57 años. Además, el rey Felipe explica que todavía no ha sido felicitado por sus hijas porque "es muy temprano".

El rey Felipe VI ha cumplido 57 años y los periodistas no han querido dejar pasar la ocasión para felicitarle y preguntarle qué tal sientan los 57 años. "Bueno, eso no lo puedo decir yo", bromea el monarca, que explica que todavía no ha sido felicitado por sus hijas porque "es muy temprano con el cambio de hora y todo".

"Me dicen que no puede llamar desde Elcano", pregunta la reportera al rey, que explica que tiene que ser "por mensaje". Por último, la reportera le desea que "le regalen muchas cosas". "A ver, a ver", responde divertido el monarca. Por otro lado, Alfonso Arús destaca que la princesa Leonor será bautizada en alta mar cuando crucen el ecuador. ¿De qué se trata? Tatiana Arús detalla que es "el bautismo de los novatos", un día festivo en el que hay un menú especial y uno de los marineros se disfraza de dios Neptuno.

Reciben a los guardiamarinas e intercambian galones. "Durante un par de horas tienen que ejercer de ese cargo asignado", explica la colaboradora, que detalla que "el momento del bautismo consiste en que te rocían por encima aceite con colorante y tienes que pagar un atributo, que es un trozo de mechón de pelo".