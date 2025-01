Alfonso Arús, tras el discurso del rey Felipe en una universidad: "Yo no la he vuelto a pisar ni para recoger el título"

¡El rey Felipe VI está de celebración! Y es que el monarca cumple 57 años y lo hace trabajando. El rey ha acudido a la Universidad Carlos III para recibir la Medalla de Honor. Durante su discurso, Felipe VI ha hecho hincapié en la envidia que le dan los estudiantes: "Es una alegría volver a la universidad". "Os animo a seguir siendo estudiantes toda la vida", afirma el rey, que confiesa que le da "envidia no poder estar sentado" con los estudiantes.

Sin embargo, Alfonso Arús no está de acuerdo con el discurso del monarca y reflexiona en el plató de Aruser@s: "No lo entiendo. A mí no me da ni envidia, ni nostalgia, ni romanticismo ni nada". "No he pisado la universidad desde el último día", desvela el presentador de Aruser@s, que confiesa que no ha ido ni a coger el título.