La respuesta de Carmen Lomana cuando le preguntan por qué en sus memorias no aparece Ágatha Ruiz de la Prada: "Me mata"

"Yo debo de ser imprescindible en su vida. Ella, en la mía, no". Así de tajante responde Carmen Lomana cuando le preguntan la razón por la que no menciona a Ágatha Ruiz de la Prada en su libro.

Carmen Lomana presenta un libro con sus memorias, titulado 'Pasión por la vida', rodeada de grandes amigas, como Alaska. Pero su obra va dedicada a otra persona. "Le dedico este libro a Sandra, a la empleada que lleva 23 años en mi casa, que la adoro, porque me ha ayudado a que mi vida sea mejor", dice con orgullo ante la prensa, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

El reportero le pregunta el motivo por el que Ágatha Ruiz de la Prada no es mencionada en ningún momento en estas páginas, mientras que la diseñadora sí que aludía a ella en sus memorias. "Yo para ella debo de ser imprescindible. Ella, para mí, no", asegura. "Me mata".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se pone en la piel de la empresaria y asegura entender que esté harta de que le pregunten por su 'archienemiga'. "En ese libro hay un sinfín de cosas que tienen que ser motivo de preguntas y repreguntas", afirma. "Habla de amor, de sexo, de todo", añade.