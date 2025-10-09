Ahora
El inesperado 'dardo' de una señora a su marido, tras 50 años de matrimonio: "Era muy guapo, ahora no"

En 'Conexión Extremadura', una señora le ha lanzado un 'dardazo' en directo a su marido que ha dejado al público del programa sin poder parar de reir. Puedes ver el vídeo aquí.

Los 'zascas' entre matrimonios son los que más hacen reír a nuestros colaboradores de Aruser@s. Y es que los 'dardazos' de algunas señoras a sus maridos son dignos de ganar la liga de los 'zasqueadores' del programa.

Esta vez, la 'víctima' ha sido un señor que ha ido a acompañar a su mujer al programa de 'Conexión Extremadura'. En pleno directo, la presentadora del programa preguntaba a la mujer sobre cómo había conocido a su pareja, tras llevar más de 50 años juntos.

"¿Cuándo lo conociste, te enamoraste por primera vez?", le pregunta la presentadora, a lo que la mujer responde: "Me costó una mijina, pero era muy guapo". Un cumplido que, sin embargo, viene con un 'dardo envenenado': "Era muy guapo, ahora no". Una confesión que hace estallar de la risa a su marido en el plató.

Desde el plató de Aruser@s, quieren creer a la señora, pese a que Angie Cárdenas le da un voto de confianza al hombre: "Quien tuvo, retuvo".

