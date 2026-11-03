La reina Sofía cumple 88 años con sus nietos repartidos por el mundo: "Al menos tiene a Leonor en Madrid"

"Tenemos a Irene Urdangarin en Reino Unido, a Sofía la tenemos en París, a Froilán, en Abu Dabi y a Victoria Federica en Perú, apoyando a Roca Rey", explica Tatiana Arús sobre la celebración de cumpleaños de la reina Sofía.

La reina Sofía cumple 88 años. Sin embargo, Tatiana Arús explica que no sabe si "lo va a poder celebrar" ya que sus nietos están repartidos por medio mundo: "Tenemos a Irene Urdangarin en Reino Unido, a Sofía la tenemos en París, a Froilán, en Abu Dabi y a Victoria Federica en Perú, apoyando a Roca Rey".

"Al menos, tenemos a la princesa Leonor en Madrid", señala la colaboradora de Aruser@s en este vídeo, donde Angie Cárdenas destaca que no le sorprendería que fuera la reina emérita quien viajara para celebrar su cumpleaños.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que la reina Sofía no ha sido la única en cumplir años últimamente. Thiago Messi, hijo de Leo Messi, ha cumplido 14 años y su madre, Antonela Roccuzzo, le ha dedicado unas bonitas palabras, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

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