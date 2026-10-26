La reacción viral de la infanta Sofía a la caída de la reina Letizia en un barco en Llanes: "Se empieza a desternillar de risa"

La reina Letizia ha protagonizado uno de los momentos más destacados de la visita de los reyes a Llanes, Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, donde la monarca ha resbalado cuando caminaba por la cubierta de un barco.

El rey Felipe ha recibido el alta hospitalaria tras ser intervenido de su ojo izquierdo. "La intervención fue muy bien, le operamos tarde porque venía del Pueblo Ejemplar y había comido", explica en el vídeo el oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz.

Antes de la operación, los reyes habían visitado junto a sus hijas Llanes, Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, donde se interesaron por los productos locales y subieron a un barco. Allí, la reina Letizia ha protagonizado un resbalón que ya se ha hecho viral.

"El rey Felipe fue el que demostró más seguridad", explica Tatiana Arús en el vídeo, donde destaca que "se veía que el rey dominaba el tema". Y es que, como explica Angie Cardenas, "la manera de posicionarse en el barco del rey, con las piernas más abiertas para tener más anclaje"

Por su parte, la infanta Sofía "se empieza a desternillar de risa porque veía que en varia ocasiones si no se desequilibraba ella, lo hacía su madre", afirma Tatiana Arús.

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