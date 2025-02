La reflexión de un argentino que ha alquilado un piso en Pontevedra por 400 euros: "Quizá sea el momento de alejarse de las ciudades"

"¿Qué puedes alquilar en España por 400 euros al mes?". Es la pregunta que se ha hecho el creador de contenidos argentino @lasfotosdefrane y que se hacen miles de españoles a diario, desde luego. Contra todo pronóstico, ha encontrado una vivienda muy amplia y en perfecto estado para vivir por ese precio dentro de nuestro país.

Como vemos en este vídeo del que se hace eco Aruser@s, el joven enseña cada rincón de la casa, que no está nada mal. Incluso tiene cochera. "Muchos me van a decir, 'pero, ¿dónde es eso? Porque en Madrid no se puede', y no, esto es en la España rural", cuenta. "Ahora yo estoy en Pontevedra", desvela.

"Quizá sea el momento de alejarse de las ciudades y repoblar la España rural", reflexiona. En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús destaca que en Madrid, por ese precio, como mucho puedes alquilarte media habitación. "Pero sin opción a cama, tienes que dormir en el suelo", añade Hans Arús.