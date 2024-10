El creador de contenido @ibngarcia y su madre han ido a un hotel en Francia y han estallado contra el horario de la recepción porque hacen un parón de 12:00 a 15:00. "Que jaleo", exclama el joven, que pregunta: "¿Qué hacemos mamá con la maleta?". La mujer le responde que la va a dejar ahí, en la recepción.

"Estos franceses son la leche, son raros, pero ¿tanto?", critica la madre del influencer, que afirma que nunca le había pasado algo así. Pero esta no es la única queja que han tenido, la pareja ha alucinado cuando han visto que tienen que dejar la habitación a las 10:00.

"No sé qué es peor, sí que cierre la recepción o que te hagan ver que no está cerrada pero que no te resuelvan nada hasta las cuatro porque no está titular", comenta Alfonso Arús, que afirma que en el segundo caso no hacen nada "hasta las 16:00". Por su parte, Alba Gutiérrez destaca que en este hotel al menos hay recepción. "Ahora se llevan los check in online que llegas con un código que no funciona y te quedas tirado en la calle", comenta la tertuliana.