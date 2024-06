"AEMET da malas noticias, el verano no llegará hasta el 15 de julio", anuncia Alfonso Arús a El Sevilla, que no comparte la opinión. "Eso no puede ser, una cosa es que las temperaturas no sean las normales de un verano, pero el verano comienza hoy", explica el cantante que a pesar de ello, opina que no hay que enfadarse con la Agencia estatal de meteorología, no vaya a ser que llene el mapa de julio y agosto de tormentas como castigo.

"Si ayer se tomó un tinto, eso era un tinto, si se lo toma hoy es un tinto de verano", expone el líder de los Mojinos Escocíos para reforzar su postura porque oficialmente hoy comienza el periodo estival. También pone como ejemplo que si una tormenta se produce hoy, es de verano, mientras que si fue ayer es una tormenta a secas.

El colaborador piensa que esta noticia no es solo importante para los humanos, también lo es para los mosquitos. "Están todos detrás de los marcos, de las televisiones esperando que sea hoy para salir a hacer las cosas que hacen en verano".