Alfonso Arús trae a El Sevilla una noticia que anuncia que un estudio hecho por 40 monjas de clausura y tres científicas demuestra que el torrezno no tiene por qué subir el colesterol si no se consume en exceso. Las monjas han estado 96 días consumiendo 150 gramos de este alimento dos días por semana junto con alimentos ricos en fibras como el brócoli. Después de ese tiempo se han sometido a unos análisis en los que no les ha subido el colesterol.

"Esto es inaudito se ha unido la ciencia con la religión, lo que estudia lo evidente y lo que ve a través de los ojos de la fe", comenta El Sevilla emocionado después de que los torreznos lo hayan hecho posible. "¿A qué está esperando la Iglesia para canonizar a estas 40 monjas y tres científicas?", se pregunta tras el descubrimiento logrado.

El líder de los Mojinos Escocíos opina que la historia sería muy diferente si el estudio se hubiese hecho hace 2.000 años. "Tal vez hubiésemos leído en los libros que los Reyes Magos no le trajeron al Niño Jesús oro, incienso y mirra, sino oro, incienso y torreznos", bromea el cantante, que añade que: "Tal vez si en la última cena si hubiera habido torreznos Judas no habría vendido al Jesús por 30 monedas".