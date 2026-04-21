La reacción de Alfonso Arús al saber que la crisis de la mediana edad no existe: "Ya llegaréis al bienestar que tenemos los de 60 y tantos"

Un estudio que recoge la revista 'Times' asegura que la crisis de la mediana edad es un mito y que cuando mejor estamos es a partir de los 40. Eso es algo que sabe bien Alfonso Arús, el presentador de Aruser@s, a sus "60 y tantos".

La ciencia desmonta el mito de la crisis de la mediana edad. Elizabeth López desvela en Aruser@s los resultados de un estudio, con datos de 44 países, que concluye que la felicidad aumenta con la edad. "El malestar se concentra más entre adolescentes y jóvenes", cuenta la periodista. A partir de los 40 tenemos más capacidad de gestionar emociones, lo que hace que nos sintamos más estables a partir de esa edad. "Hay psicólogos de la revista 'Time' que señala que los jóvenes han crecido muy sobreprotegidos y han desarrollado una baja tolerancia a la frustración", apunta. "Ya llegaréis al bienestar que tenemos los de 60 y tantos" presume Alfonso Arús, que además, aprovecha para lanzar una pullita a sus hijos, que no se van de casa.

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