Una calle de Utah se vuelve viral por su desfile de Papás Noel hinchables gigantes

Una calle de Utah arrasa con sus Papás Noel hinchables gigantes: "Con lo difícil que es ponerse de acuerdo con los vecinos"

Los vecinos de una urbanización en Utah han logrado lo impensable: coordinarse para adornar toda la calle con enormes muñecos hinchables navideños.

Una urbanización de Utah ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales gracias a una iniciativa llamativa: los vecinos han decidido colocar, frente a cada una de las 80 casas, un Papá Noel hinchable gigante, creando un auténtico pasillo navideño.

La historia se hizo viral cuando un joven, que circulaba por la zona, tomó un desvío equivocado y acabó entrando por sorpresa en la calle completamente decorada, según explica la colaboradora Alba Sánchez.

En el plató de Aruse@s, comenta la proeza vecinal: "Si ya es difícil ponerte de acuerdo con los vecinos de tu escalera, hacer esto… ¡Me encanta!", celebra Alfonso Arús. "Yo me imagino un golpe de viento y todos volando", bromea Angie Cárdenas.

