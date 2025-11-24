Ramon García critica el adelanto de la Navidad: "¿Qué hacemos con los árboles puestos en octubre?"

Ramon García carga duramente contra la tendencia de adelantar la Navidad, asegurando que los decorados y celebraciones anticipadas se han convertido en una "tortura" para quienes prefieren disfrutar de las fiestas en sus fechas tradicionales.

Ramon García aprovecha su programa En Compañía para expresar su frustración con la temprana llegada del espíritu navideño.

"Voy a hacer una petición a las personas que nos han adelantado la Navidad, ¿no se dan cuenta del daño que hacen a los que no nos gusta? ¿Qué hacemos con los árboles puestos en octubre? ¿Por qué nos torturan desde el verano? Aceptamos la Navidad, los que no nos gusta, pero, por favor, en sus fechas. Ahora es un suplicio", señala el presentador vasco.

Desde el plató de Aruser@s, la colaboradora Angie Cárdenas bromea sobre la contradicción del presentador: "Me encanta porque ha hecho las Campanadas durante años y ahora nos dice esto.

