Suelen decir que los gatos son muy conscientes de todo lo que hacen y si es así, esto es una venganza en toda regla. Este chico se ha quedado dormido mientras veía una película y se ha dejado la puerta de la terraza cerrada. Mientras estaba dormido sus gatos quisieron hacer sus necesidades pero ante la imposibilidad de salir a hacerlas al arenero que está balcón, deciden defecar en las zapatillas de su dueño.

Tanto Angie Cárdenas como Alfonso Arús comentan bromeando que los animales lo han hecho en el sitio más práctico que han encontrado. Alba Gutiérrez, que tiene gatos, afirma que lo han hecho a propósito por dejarle al puerta cerrada. "Han dicho me voy a cagar en el peor sitio y en el que más rabia te va a dar, en tus zapatillas", piensa la colaboradora. Por su parte, Hans Arús opina que si no llegan a ser blancos los zapatos no lo hubiesen hecho.