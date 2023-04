"Esta aplicación lo que hace es que, a raíz de todas tus interacciones y tweets, te revela diferentes aspectos, como por ejemplo, cómo vas a morir, de quién te vas a enamorar, quién es tu mayor fanático... Tú aquí puedes ir buscando y la gente no ha parado en toda la noche", explica Hans Arús en Aruser@s acerca de 'Toasteed', la nueva moda que ha arrasado en Twitter esta madrugada.

Alfonso Arús cree que Patricia Benítez podría encontrarle mucha utilidad a esta app. "En el caso hipotético de que te toquen 100 millones, entra, porque al menos sabrás cómo volverás a ser pobre", le recomienda al saber que 'Toasteed' también puede predecir cómo vas a dilapidar tu fortuna cuando llegues a ser rico.

"Pero que un algoritmo de internet te diga esto... los tarotistas que se retiren ya", comenta Alba Gutiérrez, aunque Tatiana Arús no cambia a su Maestro Joao por nada del mundo. Pero ojo, porque según cuenta Hans, hay veces que la app no está demasiado acertada. "Solo he preguntado la fecha de la muerte y no me fío, porque me ha puesto que voy a morir a los 374 años. Ya te digo que al programa 5.000 llegamos", asegura.