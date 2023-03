"Esto es más antiguo que ir a pie, es 'bomba de humo'". Así es como define Alfonso Arús el término 'ghosting' y entre sus tertulianos comienza un debate acerca del uso de anglicismos en el castellano. Poco a poco, el presentador de Aruser@s consigue reconducir la conversación, que reabre algunas heridas. ¿Se puede prever? ¿Hay alguna señal que indique que la otra persona lo va a llevar a cabo?

Algunas de las colaboradoras ha sufrido 'ghosting'. "De repente, desaparece la otra persona sin haberte dado una explicación y eso me parece de cobardes", dice con dureza María Moya, una de las afectadas por esta práctica. También es el caso de Rocío Cano, que ya habló ayer de su ex sinvergüenza y hoy vuelve a hacer referencia a su injusta manera de poner fin a su relación.

"¿Confieso algo? Yo lo he hecho y estoy hablando de cositas recientes, que llevo tres años separada", reconoce Patricia Benítez. "Muy mal, Patri", le recriminan sus compañeros. "Ya, no me hagáis de psicólogas", responde. "He hecho 'ghosting', he desaparecido, he vuelto como una caradura... lo he hecho todo", afirma. "Y no me siento mal por haberlo hecho", confiesa.