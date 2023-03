Según un vídeo que circula por las redes sociales, durante el día de hoy nos invadirán unos extraterrestres hostiles que vienen a recuperar la Tierra. "Por suerte, hay otro extraterrestre que no pertenece a este grupo, que se llama 'El campeón' y que salvará a 8.000 personas. Hay tantos millones de personas en el planeta que ya será casualidad que nos salve a nosotros", lamenta Alfonso Arús.

Sin embargo, Angie Cárdenas prefiere quedarse aquí. "A mí que me deje como estoy que yo ya controlo la situación por aquí", comenta la colaboradora. "Aquí podemos estar tranquilos porque están todas las calles del polígono cortadas por obras por quinta vez en dos años", dice no sin cierto sarcasmo Marc Redondo.

"Hay un pequeño detalle, yo no sé si tendrá algo que ver. El Maestro Joao me ha mandado un mensaje y me ha dicho que hoy se abre un portal energético. A las 23:23h hay que pedir tres deseos", revela Tatiana Arús. "Es que todo cuadra".