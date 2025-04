"Desde que nació mi hijo, mi perro cree que es un bebé": la sorprendente habilidad de este can para decir "ajó"

Que los perros son animales tremendamente inteligentes no es ninguna novedad, pero de ahí a que aprendan a pronunciar palabras, va un trecho. Este can demuestra en este vídeo viral que aprende más rápido que el bebé.

"Hans (Arús) estará contento", predice Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este divertido vídeo viral que encanta al tertuliano. "Ajó, ajó", repite la madre del bebé mientras el pequeño hace muecas y no emite ni un solo sonido. Quien parece que sí sabe lo que está pidiendo la señora, sin embargo, es su perro.

El animal, que va hasta el lado de su dueña, comienza a pronunciar claramente un "ajó" de manual. Y no lo hace una vez, no. El perrete lo repite una y otra vez, dejando claro que no se trata de una coincidencia o de una vocalización al azar.

"De aquí a que diga 'la madre que lo parió' no queda nada", bromea Angie Cárdenas acerca de otro vídeo viral que ha conquistado a los colaboradores del programa de laSexta.