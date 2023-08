La anciana que protagoniza este vídeo de TikTok consiguió hacerse viral por sus limitaciones a la hora de buscar pareja. El hombre ideal para ella no puede tener un nombre que empiece por 'J' y ni ser de un signo zodiacal que no sea acuático. Otro aspecto fundamental para ella es que le gusten los gatos. Así lo contaba Hans Arús en Aruser@s el pasado mes de mayo.

Sus 'red flags' fueron ampliamente comentada por los colaboradores del programa. "Cuidado con la señora, que está teniendo mucho éxito, pero también genera mucha controversia", avisaba Alfonso Arús. El novio de Rocío Cano "hace pleno". "Pifos, sal corriendo", le recomendaba el pequeño de los Arús.

"A mí no es que no me gusten los gatos, es que yo no les gusto a ellos. Entonces, tampoco sería fiable yo, ¿no?", reflexionaba el presentador. "La suerte es que no te llamas 'Jalfonso'", bromeaba Angie Cárdenas.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en lasexta.com.