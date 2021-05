Naomi Campbell ha sorprendido al anunciar que ha sido madre, por primera vez, a punto de cumplir los 51 años.

De ello ha informado a través de redes sociales, donde ha publicado una fotografía de los pies de su bebé junto a sus manos con un emotivo mensaje. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. No hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", ha escrito en Instagram.

La noticia ha sorprendido tanto a seguidores como a compañeros de profesión, ya que la modelo británica no se había pronunciado al respecto con anterioridad.

Tatiana Arús da todas las claves sobre esta noticia en el vídeo superior, emitido en el programa de Aruser@s.

Otros momentos destacados

Tamara Falcó e Íñigo Onieva intentan alejar los rumores de crisis y se han dejado ver juntos a la salida de un restaurante de la capital madrileña.

Unos días antes Tamara Falcó publicó unas imágenes muy románticas en Instagram junto a su pareja en la boda de unos amigos. En las fotografías, que puedes ver a continuación, aparecían abrazados y dándose un beso.