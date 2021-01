La cantante Karina ha llegado a los 50.000 seguidores en Instagram y lo ha celebrado con un vídeo en el que ha agradecido el apoyo de sus fans.

"Muchísimas gracias por este subidón. Madre mía, creo que ya rondamos los 50.000. ¿Quién me lo iba a mí a decir? Me gustaría dar mi último concierto, la verdad es que no puedo precisar ni el día ni la hora, pero que estuviese lleno, llenito. ¡Un beso enorme y adelante 'kariners' vamos!", ha señalado.

La artista se ha convertido en muy poco tiempo en toda una influencer gracias a sus comentados vídeos y a sus canciones sobre la pandemia.