Soraya Arnelas ha compartido un vídeo en el que llora desconsoladamente por los destrozos que ha causado en sus árboles la nevada por la borrasca Filomena.

"Os podrá parecer una gilipollez pero estos días cuando he visto los árboles caerse las ramas, me daba muchísima pena, como que estaban sufriendo mucho, estos han sido los únicos que he podido salvar. Cuando se vaya la nieve cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días", aseguraba entre sollozos.

El vídeo ha generado innumerables memes y finalmente la cantante lo ha borrado de sus redes asegurando que se siente incomprendida.