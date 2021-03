David Beckham le habría pedido a Victoria que se apartase del mundo del diseño por las pérdidas económicas que está suponiendo su firma para la pareja. Así lo publica 'Heat World', que cita a fuentes cercanas a la pareja.

Según esta revista británica, una persona conocedora de los problemas del matrimonio asegura que "el negocio de Victoria lleva años perdiendo dinero y David le dijo que se retirara, pero ella se molestó y se negó a hacerlo".

"Él no entiende por qué ella no cambia de dirección, dice que no puede seguir financiando su negocio porque no puede arriesgar su fortuna, y su futuro depende de ello", añaden las mismas fuentes.

Por el momento, parece que todo seguirá como hasta ahora. Victoria continuará centrada en su carrera como diseñadora y David, en su trayectoria como presidente del Inter de Miami.

