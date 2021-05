Bárbara Rey ha hablado desde el hospital para explicar cómo se encuentra tras su segundo ingreso debido a las secuelas del coronavirus.

"Amigo, he pasado unos días muy malos, sigo ingresada y no se cuando me darán el alta. Hoy me encuentro un poquito mejor, si no te contesté antes es porque me fallaban las fuerzas. Me ha pillado muy fuerte este virus. Bueno, cuidate y estamos en contacto", le ha dicho a un periodista de La Razón.

La artista sufrió una neumonía bilateral provocada por infección por coronavirus y ya estuvo varios días ingresada.