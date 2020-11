El diestro Enrique Ponce ya prepara el lanzamiento de su primer disco y ha querido compartir con sus seguidores de Instagram un adelanto de lo que se podrá escuchar en este nuevo proyecto profesional. Se trata de una versión del tema de Vicente Fernández 'La diferencia' en la que parece que narra su historia con Ana Soria y Paloma Cuevas.

"No me despiertes tú, ¿no ves que así yo soy feliz? Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo, tal vez, sería, corazón que yo en tu lugar sí te amaría", canta Ponce en las escaleras muy bien acompañado. En este vídeo puedes escuchar la canción de lo que perfectamente podría ser su vida. ¡Dale al play y disfruta del adelanto!

Otro hecho con el que sorprendió Enrique Ponce hace unos días fue su debut con Ana Soria en Tik Tok. La pareja se ha estrenado con un vídeo en el que pasan de un outfit de estar por casa a lucir sus mejores galas para irse de cena.