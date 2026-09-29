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Vídeo viral

Un profesor estalla ante el mail que ha recibido de una madre: "Los imperativos le generan mucha frustación, no le dé órdenes directas"

"Le agredeceríamos que no le diera órdenes directas y esperase a que haga las cosas cuando se sienta preparado". Es lo que le pide la madre de un alumno a su profesor. Así lo cuenta el docente en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Un profesor estalla ante el mail que ha recibido de una madre: "Los imperativos le generan mucha frustación, no le dé órdenes directas"

"Este correo no lo ha escrito un alumno, lo ha escrito su madre", advierte @profesorestrada en este vídeo viral que recoge Aruser@s, poniéndose sobreaviso de que lo que va a leer a continuación es completamente surrealista.

La señora empieza el mail pidiendo que "por favor" deje de decirle a su hijo que se siente. "Marcos nos comenta que, durante las clases, utiliza con él expresiones como 'siéntate', 'abre el cuaderno' o 'guarda el móvil'. Los imperativos le generan mucha frustración", explica la mujer.

"Le agradeceríamos que no le diese órdenes directas y esperase a que haga las cosas cuando se sienta preparado", remata. Por suerte, el docente ha encontrado la solución. A partir de ahora no va a pedirle que se siente, sino que va a esperar a que tenga "una conexión emocional con el mobiliario". También dejará el libro en el centro del aula para que sea "el conocimiento el que le encuentre a él". Y por supuesto, no le pedirá que deje el móvil, sino que bajará las luces y le pondrá "soniditos de ballenas".

En el plató del programa de laSexta y contra todo pronóstico, Alfonso Arús rompe una lanza a favor de esta madre.

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