La sorpresa de un español que vive en Irlanda al descubrir que la primavera empezó el 1 de febrero: "¿A eso le llamáis primavera?"

El tiktoker español @buenosdiasporcierto lleva varios meses trabajando en Irlanda y acaba de descubrir que, por el calendario gaélico, la primavera empezó allí el 1 de febrero. "Pero, vamos a ver, ¿qué me estás contando?".

Aunque no te lo creas, en Irlanda hace ya casi un mes y medio que es primavera. Así nos lo cuenta este tiktoker español (@buenosdiasporcierto) que lleva varios meses trabajando en una escuela de este país y prácticamente no ha visto el sol en todos los días que lleva allí. "Le digo el otro día a una de mis jefas que había pensado cambiar el mural del invierno de cara a la primavera y me dice: 'Alejandro, si la primavera empezó hace un mes'", cuenta completamente alucinado en este vídeo del que Aruser@s se hace eco.

Y es que, según el calendario gaélico, el cambio de estación se produce el 1 de febrero. "Pero, vamos a ver, ¿qué me estás contando?", fue su reacción al saberlo. "¿Que lo que hemos tenido desde entonces, a eso le llamáis primavera?", se queja. El joven asegura que han estado diez días seguidos sin ver el sol y no han pasado de los ocho grados.

En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas apunta a que "psicológicamente, ayuda bastante". Alfonso Arús muestra las imágenes más primaverales que le han llegado a través de las agencias... y ninguna es de Irlanda.