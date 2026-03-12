Un profesor español alucina con la reacción de los padres en Irlanda cuando sus hijos están enfermos: "Se enfadan, no se lo creen"

Este profesor español en una escuela infantil en Irlanda cuenta alucinado en este vídeo cómo "hay padres que se enfadan" cuando les llaman para recoger a sus hijos que están enfermos porque "no se lo creen".

Alfonso Arús destaca que "es muy curioso lo que comenta este profesor en el vídeo", donde explica que "cuando comunica a los padres que su hijo está enfermo, a veces, no se lo creen". El profesor español explica que está trabajando en Irlanda en una escuela infantil con niños de entre uno y cinco años y "muchos de los problemas con las familias es a la hora de avisarles de que sus hijos estén enfermos".

Y es que el profesor destaca que "hay padres que se enfadan" con los profesores porque dicen que no se lo creen: "Dicen que cuando lleguen a la escuela les tenemos que demostrar que sus hijos están enfermos".

"Ya lo último fue la semana pasada cuando una de mis compañeras salió con uno de los bebés de un año a las puertas de la escuela con la familia y la madre le pidió que fuera a buscar el termómetro para enseñarle que estaba con fiebre", detalla el profesor, que explica que cuando su compañera le puso el termómetro y demostró que el bebé tenía 38 de fiebre, la madre aun así "se molestó".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.