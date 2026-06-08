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Visita del papa a Madrid

De los looks de la reina Letizia, Leonor y Sofía al sentido discurso de Antonio Banderas: los momentazos de la visita de León XIV

Para recibir al papa León XIV, la reina Letizia se ha acogido al privilegio blanco mientras que la princesa Leonor y la infanta Sofía han lucido vestidos negros. Sin embargo, para la misa en Cibeles han apostado por tonos pastel.

De los looks de la reina Letizia, Leonor y Sofía al sentido discurso de Antonio Banderas: los momentazos de la visita de León XIV

La princesa Leonor ha abandonado el uniforme militar y en su lugar ha lucido un vestido negro con un gran cinturón para recibir al papa León XIV. Su hermana, la infanta Sofía también ha apostado por un vestido negro mientras que la reina Letizia se ha acogido al privilegio del blanco. Por otro lado, en la misa celebrada en Cibeles, las hijas de los reyes de España han lucido vestidos en tono pastel mientras que la reina Letizia ha lucido otro vestido blanco.

Por otra parte, Niña Pastori y la bailaora Sara Baras han derrochado talento con sus actuaciones frente al papa, algo que también han hecho otros artistas como Rozalén. "Angy Fernández se encontraba en el elenco de baile de Sara Baras y, al finalizar la actuación, regaló al papa un rosario", explica Tatiana Arús, que también enseña en el vídeo el sentido discurso de Antonio Banderas que ha puesto en pie al auditorio.

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