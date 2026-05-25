Ahora

Viral

El vídeo viral que resume con humor cómo se vive el calor en cada rincón de España

Con más de 200.000 visualizaciones, la creadora de contenido '@lorenagramm' se ha hecho viral gracias a un vídeo cargado de ironía en el que explica cómo cambia la percepción del calor según la zona de España.

El vídeo viral que resume con humor cómo se vive el calor en cada rincón de España

De Sevilla, donde "28 grados es frío", a Canarias, donde "no es traumático que haga calor porque estamos mojaditos en la playa". Así arranca el viral de la creadora de contenido '@lorenagramm', que ha conquistado las redes sociales con un repaso humorístico a las distintas formas de vivir las altas temperaturas en España.

En el vídeo también hace referencia al norte del país y a cómo "los vascos alucinan" con la subida de temperaturas, "¡estando todavía en mayo!". El viral con más de 200.000 visualizaciones ha generado cientos de comentarios de usuarios que se sienten totalmente identificados con las diferencias climáticas entre comunidades. "Esto demuestra que España tiene una variedad climática muy grande", comenta Marc Redondo, el hombre del tiempo de Aruser@s.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero y sus hijas se embolsaron más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas
  2. Guerra en Irán, en directo | Trump dice ahora que EEUU no debe precipitarse en cerrar un acuerdo de paz con Irán: "El bloqueo se mantendrá"
  3. Miles de personas protestan en Madrid por los precios de la vivienda y llaman a la "desobediencia" frente "a la dictadura del rentismo"
  4. Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de "hipocresía"
  5. Al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv
  6. Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'