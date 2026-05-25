El vídeo viral que resume con humor cómo se vive el calor en cada rincón de España

Con más de 200.000 visualizaciones, la creadora de contenido '@lorenagramm' se ha hecho viral gracias a un vídeo cargado de ironía en el que explica cómo cambia la percepción del calor según la zona de España.

De Sevilla, donde "28 grados es frío", a Canarias, donde "no es traumático que haga calor porque estamos mojaditos en la playa". Así arranca el viral de la creadora de contenido '@lorenagramm', que ha conquistado las redes sociales con un repaso humorístico a las distintas formas de vivir las altas temperaturas en España.

En el vídeo también hace referencia al norte del país y a cómo "los vascos alucinan" con la subida de temperaturas, "¡estando todavía en mayo!". El viral con más de 200.000 visualizaciones ha generado cientos de comentarios de usuarios que se sienten totalmente identificados con las diferencias climáticas entre comunidades. "Esto demuestra que España tiene una variedad climática muy grande", comenta Marc Redondo, el hombre del tiempo de Aruser@s.

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