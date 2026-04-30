El polémico vídeo de Jason Derulo en el que confiesa que tiene un "acuario de tiburones" en su casa

"Me da mucha pena tener un animal así, mira las dimensiones, es muy pequeño", critica duramente Angie Cárdenas al ver el acuario de tiburones que tiene Jason Derulo en su casa.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s este polémico vídeo de Jason Derulo en el que muestra a un youtuber su casa en directo. Incluso, el cantante muestra su nuevo acuario de tiburones, algo por lo que ha sido muy criticado en redes sociales. "Me da mucha pena tener un animal así, mira las dimensiones, es muy pequeño", lamenta, por su parte, Angie Cárdenas.

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