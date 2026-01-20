Ahora

Pillan a una mujer haciéndose pasar por azafata para engañar a su familia

Una joven es descubierta en un aeropuerto tras hacerse pasar por azafata de una aerolínea asiática para mantener una mentira ante su familia.

Alba Sánchez trae al plató de Aruser@s la surrealista treta que ha tenido que inventarse una mujer para engañar a su familia. La mujer había asegurado a sus seres queridos que había pasado el proceso de selección y que había sido contratada por la aerolínea, cuando en realidad había suspendido las pruebas. Y para sostener la farsa, pagó su propio billete y acudió al aeropuerto vestida de azafata, como una empleada más, afirmando que se dirigía a su primer día de trabajo.

Como vemos en el vídeo que acompaña esta noticia, la mujer abandona el avión y recorre las instalaciones del aeropuerto vestida con el uniforme típico de tripulación aérea.

Sin embargo, al realizar el recuento habitual de la tripulación antes del vuelo, los responsables de la aerolínea detectaron que había una persona de más. Al no constar en la lista de empleados, se destapó el engaño y la joven fue expulsada del avión.

"Lo divertido del caso es que precisamente la tripulación hace el recuento y se da cuenta de que sobra una persona", comenta Alfonso Arús, a lo que María Moya añadió: "Me imagino el momento en el que la mentira se te hace tan grande que ya no puedes echarte atrás".

