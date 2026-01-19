El análisis de uno de los trenes previos al Iryo indica que la vía estaría en buen estado una hora y media antes del siniestro

Los detalles Un total de 11 trenes pasaron por esas vías antes del trágico accidente. Se están analizando en busca de marcas o anomalías que revelen si los raíles ya estaban dañados cuando pasó el Iryo a las 19:45 horas.

Fuentes del Ministerio de Transportes informaron a laSexta que un tren que pasó por el lugar del accidente del Iryo, menos de una hora y media antes del descarrilamiento, no mostró anomalías, sugiriendo que la vía no estaba dañada en ese momento. El ministro Óscar Puente confirmó que hay "200 o 300 metros" de vía rota en el lugar del accidente, que ha dejado 40 fallecidos. La investigación busca determinar si la rotura fue causa o consecuencia del descarrilamiento. Se están analizando 11 trenes que pasaron por la vía antes del accidente, sin encontrar aún indicios de problemas.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado en exclusiva a laSexta que un tren anterior que pasó menos de una hora y media antes por el punto en el que el Iryo se descarriló este domingo, no presenta ninguna marca ni anomalía, lo que indica que en ese momento la vía no estaría dañada.

Este lunes, el ministro Óscar Puente ha reconocido en Más Vale Tarde que hay unos "200 o 300 metros" de vía rotos en el lugar donde se produjo el trágico accidente, que hasta ahora ha dejado 40 fallecidos.

La cuestión es que, como ha comentado Puente, "hay que delimitar si es causa o consecuencia", es decir, "si la rotura se produce por el descarrilamiento o si el descarrilamiento se produce por la rotura". El foco está en el raíl 23117, el lugar donde se produjo el descarrilamiento.

Para arrojar luz sobre este asunto, técnicos están analizando de forma exhaustiva los trenes que circularon por esas mismas vías antes del accidente. En total son 11 trenes y ninguno reportó incidencias durante su viaje.

Hasta ahora solo se ha concluido el análisis de uno de ellos, un Alvia que pasó por el punto donde se produjo el accidente a las 18:21 horas del domingo, menos de una hora y media antes del descarrilamiento, ocurrido a las 19:45 horas.

Según sostienen fuentes de Transportes a laSexta, dicho tren no presenta ninguna marca en los bastidores, los bogies (las ruedas del tren) o los bajos. De forma preliminar, esto sugiere que al menos en ese momento, a las 18:21 horas, los raíles estaban en buen estado.

Se trata solo de indicios y habrá que esperar si en la revisión de los otros diez trenes se halla algún tipo de anomalía o daño que revele que la vía ya estaba rota cuando se produjo el fatal accidente.

Igualmente, al igual que el ministro Puente, estas mismas fuentes insisten en que por el momento es inviable hablar de un problema en la soldadura y piden esperar a los resultados de la investigación.

