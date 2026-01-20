Alfonso Arús reacciona al médico que puntúa los desayunos españoles: "Le da un jamacuco con el buffet libre del hotel"

Un médico experto en longevidad analiza algunos de los desayunos más habituales en España y desmonta la idea de que "todo lo que parece saludable lo es realmente".

David Céspedes, doctor especializado en longevidad, asegura que "no todos los desayunos saludables lo son de verdad" y, para demostrarlo, ha elaborado una lista en la que puntúa algunos de los desayunos más comunes según su valor nutricional.

Las magdalenas con un vaso de leche obtienen un 2, ya que, según el médico, "es algo muy típico, pero básicamente es harina, azúcar y poca proteína". La tostada con tomate y aceite alcanza un 7, aunque Céspedes advierte de que "le falta proteína para ser más completa".

Los churros con chocolate suspenden claramente: "Harina frita, azúcar líquido y mucho placer, pero nada de nutrientes", explica. Por su parte, el café con croissant recibe un 3: "El café solo está bien, pero el croissant es mantequilla y harina refinada".

Entre las opciones mejor valoradas se encuentra la tortilla francesa con pan integral, con un 8, al considerarse una combinación de "proteína de calidad con algo de carbohidrato" y el yogur natural con frutos secos, que también obtiene un 8. "Es fácil, rápido y aporta proteína y grasas saludables. Es una mejor opción que cualquier bollería", asegura el experto.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús no puede evitar bromear ante las exigencias del desayuno ideal: "El café solo no me llena, ¡dame algo más!". "Al médico le dará un jamacuco como le pregunten por el buffet libre del hotel", remata entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.