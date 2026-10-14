Pillan a un conductor en Francia con casi una tonelada de paquetes sobre el techo de su coche

Alfonso Arús muestra en los 'no te imaginas' de Aruser@s la fotografía de un Renault Mégane que circulaba por una autopista francesa con 950 kilos de carga en el techo, casi doce veces más de lo permitido.

Si presentarse a recuperar los puntos del carné conduciendo tu propio coche ya nos parecía surrealista, la siguiente noticia de los 'No te imaginas' de Aruser@s ha dejado a los colaboradores con la boca abierta: la de un Renault Mégane que circulaba por una autopista de Francia con 950 kilos de paquetes sobre el techo.

La Policía fotografió el vehículo y la imagen habla por sí sola. El conductor transportaba una carga que casi multiplica por doce el límite permitido, establecido en 80 kilos.

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